مستخدمو الضمان يرفضون مذكرة كركي

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دعت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان اليوم، المستخدمين الى "التزام الحجر المنزلي حفاظا على صحتهم وصحة المضمونين على حد سواء".

وقالت: "بعدما اطلعت النقابة على مذكرة المدير العام للصندوق عن أصول معالجة الأدوية المستعصية والأمراض السرطانية التي لم تجد حلا للمضمونين الذين لم يتقدموا بأدويتهم، مما يعني انتفاء صفة العجلة عنها ولا سيما في ظل إقفال المصارف، تطالب الإدارة بالرجوع عنها وإيجاد حل منطقي يقضي بالطلب من الصيدليات تسليم كل المضمونين أدويتهم من الصيدليات، مما يغني المضمونين عن الاكتظاظ أمام مكاتب الضمان في غياب أي حماية طبية وإجراءات وقائية للمستخدمين".

وأكدت "رفض أن يدفع المستخدمون ثمن عدم إنجاز ربط الصيدليات بالضمان وأن يتحمل المستخدمون تبعات هذا الأمر". ودعت المستخدمين المختصين الى "الاستمرار في العمل وفق جداول المناوبة لإنجاز معاملات الاستشفاء للمضمونين وإرسالها إلكترونيا إلى المستشفيات، إنفاذا لقرار الإدارة في هذا الشأن".