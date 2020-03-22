إجراءات مشددة في قرى الكورة

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أكدت بلديات منطقة الكورة التشدد بالإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا والحد من انتشاره، فاتخذ عدد منها قرارات صارمة تقضي بلإقفال الطرق الفرعية مع القرى المجاورة.

ففي كفرعقا، تعمل فرق البلدية منذ الصباح على إقفال الطرق الفرعية، مناشدة المواطنين البقاء في منازلهم واتباع إرشادات الوقاية.

كفرحزير

واستكملت بلدية كفرحزير تطبيق خطتها لعزل البلدة عبر قطع عدد من الطرق الفرعية، والسيطرة على حركة السير بهدف مراقبة فعالة ومجدية.

داربعشتار

بدورها، أقفلت بلدية داربعشتار المدخل الرئيسي للبلدة، ومنعت المواطنين من الخروج والدخول مع تأمين حاجات الناس من طريق عناصر الشرطة في المكان.

كوسبا

وفي كوسبا، تقفل البلدية الطرق الفرعية والمسارب الصغيرة التي تربط البلدة بالقرى المجاورة بالاتفاق مع بلدياتها، مع الإبقاء فقط على الطرق الرئيسية التي تربط كوسبا بأميون وبصرما وبشري.