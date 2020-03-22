بعد رد نائب حركة أمل على وهّاب... الأخير يرد

A + A -

غرّد الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على تويتر متوجها لعضو كتلة "التنمية و التحرير" النائب علي بزي: "عزيزي النائب بزي ليست حركة أمل بحاجة لشهادتي فهي حركة مقاومة وما زلت أذكر عندما هللنا لبلال فحص وخليل جرادي ومحمد سعد وكل المقاومين والرئيس بري أول من أطلق المقاومة وكنت أتمنى أن تسمع سياق حديثي قبل الرد لأنني كنت أتحدث عن الأحزاب المشاركة في الحرب الأهلية."

وكان بزي قد رد في تصريح له على ما اورده رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب في اطلالة الاعلامية، فتوجّه إلى وهّاب: "بري قائد للمقاومة ولايزال، اما انت لقد اسست ميليشيا بالعهد الحالي فقط نكاية برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط".