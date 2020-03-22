هيئة قضاء البترون: خلونا نحوّل زمن الكورونا الصعب يلي عم نقطع فيه لزمن في كتير من الفرح

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في ظل انتشار فيروس الكورونا وافقال المدارس ستقوم هيئة قضاء البترون بالنشاط التالي: " خلونا نحوّل زمن الكورونا الصعب يلي عم نقطع فيه لزمن في كتير من الفرح

ومن خلال جَمعة العيلة بالبيت يلي فيها الكتير من الطاقة الإيجابية، نظهّر المواقف الطريفة يلي عم تحصل بيومياتنا من خلال مشاركتكم بفيديو ما بتتخطى مدته ال ٢٥ ثانية وتبعتوا على هيدا الرابط https://forms.gle/FbN4gWuYZkynER9z7

لنعيش سوى هيدي اللحظات الحلوة.

ونحنا بدورنا رح نحملّ كلّ الفيديوهات يلي بتبعتولنا ياهن على صفحة هيئة قضاء البترون (FPM Batroun - تيار البترون) والفيديو يلي بياخد اكبر عدد من likes على الصفحة رح بيكون الو جائزة وهيّ عرض هالفيديو على شاشة ال OTV

تبدأ المسابقة في ٢٣ آذار ٢٠٢٠ وتنتهي في ٢٩ آذار ٢٠٢٠ عند الساعة الخامسة مساءً.

تعلن النتيجة في ٢٩ آذار ٢٠٢٠ على صفحة هيئة قضاء البترون.