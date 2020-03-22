ابي رميا يتصل بدياب ووزني وفهمي : لتحرير أموال البلديات فوراً

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في خضم معركة مواجهة فيروس كورونا، تتجه الأنظار الى البلديات الملقاة على عاتقها مهمات أساسية لتنظيم حياة مجتمعاتها وهي تنوء تحت كاهل ثقل المصاريف المالية للقيام بمهامها.

وبعد التواصل مع رئيس اتحاد بلديات جبيل الاستاذ فادي مارتينوس وعدد من رؤساء بلديات جبيل الذين يعانون من الشح المالي ويطلقون صرخة استغاثة من اجل الحصول على حقوقهم وبعد التنسيق مع خلية أزمة قضاء جبيل، اتصل النائب سيمون ابي رميا برئيس الحكومة الدكتور حسان دياب ووزير المالية الاستاذ غازي وزني ووزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي وطالبهم بأن تقوم الحكومة فوراً بواجباتها عبر تحرير المستحقات العائدة من الصندوق البلدي المستقل الى البلديات كي تلعب دورها المحوري في هذه الظروف الصعبة.

وقد ابلغ الرئيس دياب النائب ابي رميا بأنه قد طلب من وزير المال تحضير جدول بالنسب المستحقة لاتحادات البلديات وللبلديات .

امّا الوزير فهمي فأبلغ النائب ابي رميا بأنه بانتظار معرفة الكتلة النقدية المتوفرة للبلديات من قبل وزارة المال.

الوزير وزني اتفق مع النائب ابي رميا على التواصل يوم الاثنين لاطلاعه على المعطيات المتوفرة في وزارة المال ان لجهة وضع المالية العامة وإمكانياتها لصرف هذه الأموال والجدول المقترح للدفع مع اعتماد النسبية من جهة أخرى.

ابي رميا شدّد ان هذه الأموال هي حقوق للبلديات وواجب الدولة الالتزام بتسديد هذه الاستحقاقات سريعاً في ظل الظروف التي يمرّ بها لبنان مع انتشار فيروس كورونا وما تقوم به البلديات من جهود مواكبة للعمل الذي تقوم به الدولة اللبنانية.

كما ونقل ابي رميا صرخة رئيس رابطة مخاتير جبيل الاستاذ ميشال جبران بإسم مخاتير جبيل الذين يطالبون بالحصول على الأموال العائدة لإنعاش وإنماء القرى والبلدات اذ ان مهام المختار في القرى والبلدات التي لا يوجد فيها بلديات هي نفسها المهام التي تقوم بها البلديات ومطلوب منهم في هذه المرحلة اكثر من أي وقت مضى مجهود استثنائي مع المواطنين لمكافحة كورونا عبر العمل الاجتماعي بمتابعة الحالات التي بحاجة الى مساعدات غذائية او المساهمة في تعقيم البلدات او تجهيز مراكز للحجر الصحي في القرى.