عناوين الصحف ليوم الأحد 22 آذار 2020

A + A -

النهار: الانزلاق إلى الانتشار الوبائي يسرع إنزال العسكر لردع التفلت



الأنباء الكويتية: إصابة الوزير السابق محمد الصفدي بالفيروس.. وزوجته تطمئن: بحالة جيدة

لبنان يدخل مرحلة «انتشار» كورونا ويخشى النموذج الإيطالي

الوطن السورية: توفير المواد الأساسية متواصل عبر المتاجر الغذائية والصيدليات.. وحملات تعقيم لشوارع العاصمة للتصدي لـ«كورونا» … إغلاق الأسواق وتعليق العمل في عدد من الوزارات

الشرق الأوسط: استنفار عربي لكبح انتشار «كورونا»

الوباء على أشده أوروبياً... ومليار شخص في عزلة عالمياً... وحظر تجول في الكويت