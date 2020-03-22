عناوين الصحف ليوم الأحد 22 آذار 2020

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النهار: الانزلاق إلى الانتشار الوبائي يسرع إنزال العسكر لردع التفلت
الأنباء الكويتية: إصابة الوزير السابق محمد الصفدي بالفيروس.. وزوجته تطمئن: بحالة جيدة
لبنان يدخل مرحلة «انتشار» كورونا ويخشى النموذج الإيطالي
الوطن السورية: توفير المواد الأساسية متواصل عبر المتاجر الغذائية والصيدليات.. وحملات تعقيم لشوارع العاصمة للتصدي لـ«كورونا» … إغلاق الأسواق وتعليق العمل في عدد من الوزارات
الشرق الأوسط: استنفار عربي لكبح انتشار «كورونا»
الوباء على أشده أوروبياً... ومليار شخص في عزلة عالمياً... وحظر تجول في الكويت