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لبنان ينزلق من مرحلة احتوائه إلى انتشاره … «الصحة العالمية»: الوفيات بـ«كورونا» تجاوزت 11 ألفاً

22
MARCH
2020
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واصل فيروس «كورونا» غزوه مزيداً من دول العالم، محطماً أرقاماً جديدة في أعداد الوفيات، التي تجاوزت بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية 11 ألف وفاة، إضافة لمئات آلاف المصابين.


إيطاليا التي لا تزال تكافح للسيطرة على الفيروس، أعلنت عن وفاة 793 شخصاً في أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4825، وقالت السلطات إن عدد المصابين ارتفع إلى 53578، شفي منهم 6072.


إيران من جهتها أعلنت على لسان رئيس منظمة الأغذية والأدوية الإيرانية، محمد رضا شانه ساز، أنها أنتجت دواء تركيبياً لعلاج فيروس كورونا سيكون جاهزاً في الأسواق في غصون 10 أيام.


وقال شانه ساز إن طهران تمكنت من إنتاج دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وإن هذا الدواء سيتم توزيعه في الأسواق في غضون أسبوع إلى عشرة أيام، موضحاً أنه تم إدخال المواد الأولية الخاصة بالدواء أمس إلى إيران، مؤكداً أن عملية إنتاج الدواء الإيراني قد بدأت عملياً.


وأكد المسؤول الصحي الإيراني، أنه تم اختبار الدواء على عدد من المرضى، مضيفاً إنه خضع للاختبار السريري وحصل على الرخص اللازمة.


من جهته أعلن لبنان رسمياً انزلاقه من مرحلة احتواء فيروس كورونا إلى مرحلة الانتشار، وقال وزير الصحة حمد حسن أن لبنان وصل إلى مرحلة التفشي.


رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أعلن مساء أمس، عن تكليف الأجهزة العسكرية تطبيق خطط فورية لمنع خروج المواطنين من منازلهم إلا للضرورة القصوى.


ودعا قيادة الجيش والأجهزة الأمنية والبلديات لزيادة الإجراءات والتشديد على المواطنين للالتزام بالإجراءات، مضيفاً إن الخطط التنفيذية تتضمن تسيير الدوريات الأمنية وإقامة الحواجز لفرض الإجراءات الحمائية من كورونا.


وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أن المجموع النهائي للحالات المثبتة المصابة بوباء كورونا بلغ حتى اليوم السبت 206 حالات.


وفي فرنسا بلغ عدد الوفيات الجديدة 78 في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات في البلاد إلى 450، كما تخطت إسبانيا عتبة الألف حالة وفاة، وسجلت نحو 20 ألف إصابة.


منظمة العمل الدولية حذرت من أن 25 مليون وظيفة ستكون مهددة في العالم، في غياب استجابة دولية منسقة. كما حذر المصرف المركزي الأوروبي من أن الاقتصاد الأوروبي «سيتقلص كثيراً».

الوطن السورية
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