مستشفى الهمشري في صيدا: الاشتباه بحالة ونقلها إلى مستشفى الحريري

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أعلن مدير مستشفى الهمشري في صيدا الدكتور رياض أبو العينين، أنه "مساء اليوم أدخلت إلى غرفة العزل المستحدثة في المستشفى، مريضة تعاني ارتفاعا في درجة الحرارة لامست الأربعين درجة وسعالا وضيق تنفس"، وبعد اجراء التشخيص اللازم لها وإمدادها بالإسعافات اللازمة، وبعد الاشتباه بعوارض كورونا، تم الاتصال بالصليب الأحمر لتحويلها إلى مستشفى رفيق الحريري في بيروت لإجراء فحص كورونا لها".

وأوضح أبو العينين ان المستشفى "وفي ظل الأوضاع الراهنة، استحدث غرفة عزل إلى جانب المبنى، بحيث يتم استقبال الحالات التي تعاني عوارض أنفلونزا، وحتى لا يتم ادخالها الى المستشفى، وفي حال الاشتباه بأية عوارض نتصل على الفور بالصليب الأحمر الذي يقوم بدوره بنقل المريض الى مستشفى رفيق الحريري في بيروت".