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بهمن نفى إغلاقه للتعقيم: فحصنا مريضا وتم نقله وتعقيم غرفة الفحص

21
MARCH
2020
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 نفت إدارة مستشفى بهمن، خبرا يتداوله بعض وسائل التواصل الإجتماعي و"يفيد بأنه قد تم رصد حالة كورونا في مستشفى بهمن، وبأن المستشفى قد تم إغلاقه للتعقيم"، مؤكدة أن هذا الخبر "عار عن الصحة وأن المستشفى يعمل بشكل طبيعي".

وأوضحت "حقيقة الموضوع" وهي "أن المريض ع.أ. حضر إلى قسم الطوارىء، وتبين بأنه يعاني من بعض عوارض الكورونا- حرارة وسعال- وحيث أننا لم نعتد عدم استقبال المرضى أو عدم القيام بواجبنا تجاهم، وبما أن واجبنا يحتم علينا التأكد من الوضع الصحي للمرضى قبل نقلهم الى مستشفى آخر إذا دعت الحاجة، تم فحص المريض ع.أ. وجرى التواصل مع إحدى الجهات المسعفة لنقله، ثم تم تعقيم الغرفة التي جرى فحصه فيها، واستكمل العمل في قسم الطوارىء بشكل طبيعي، علما بأن الطاقم الطبي والتمريضي كان قد اتخذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة، حرصا منا على استمرارية تقديمنا للخدمات الصحية اللازمة وحفاظا على سلامة المرضى والعاملين في المستشفى في ظل الأزمة التي نمر بها.
لذا اقتضى التوضيح".

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