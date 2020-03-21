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تعميم لمحافظ الشمال: لإقفال المحال التجارية وتنفيذ إجراءات الوقاية

21
MARCH
2020
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أصدر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، تعميما طلب فيه من البلديات واتحادات بلديات المحافظة، "إقفال المحال التجارية كافة، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء المتعلق بالتعبئة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا".

وجاء في نص التعميم:

"استنادا الى قرار مجلس الوزراء المتعلق بالتعبئة العامة والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات، وحرصا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا، يطلب من جميع بلديات واتحادات بلديات محافظة الشمال، العمل على اقفال المحال التجارية كافة، إلا المستثناة من قرار مجلس الوزراء مثل: المواد الغذائية والافران ومحطات الوقود، على أن تقفل أبوابها عند الساعة السابعة مساء، أما الصيدليات فهي مستثناة من الاقفال الالزامي، عند الساعة السابعة مساء.

ويتوجب على أصحاب هذه المؤسسات، اتخاذ تدابير وقائية تمنع انتشار الفيروس مثل التعقيم والنظافة العامة، وعدم السماح للمواطنين بالدخول الى محالهم، دون ارتداء القناع والقفازات، ووضع حواجز لمنع الاحتكاك، على ان يتم إعلام السلطات الادارية عن أي مخالفة تحت طائلة الاقفال بالشمع الاحمر.

يبلغ هذا التعميم الى القائمقامين وقيادة درك الشمال، ولجنة إدارة الكوارث".

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