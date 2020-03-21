بلدية زحلة قررت إقفال منافذ المدينة غير الأساسية

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قررت بلدية زحلة- معلقة وتعنايل، اثر كلمة رئيس الحكومة حسان دياب، التوجه إلى مزيد من الإجراءات الوقائية التي بوشر بها في مدينة زحلة ونطاقها، عبر فرض حالة طوارئ إستثنائية إبتداء من هذه الليلة، تتمثل بقفال معظم منافذ المدينة غير الأساسية، على أن تستكمل هذه الإجراءات نهار غد، مع الإبقاء على مدخلين رئيسيين كحد أقصى، يكون الدخول والخروج منهما خاضعا لرقابة صحية.

وأملت البلدية أن يتعاون الزحليون معها في رفعها من مستوى هذه الإجراءات الوقائية، وعدم التراخي في إجراءات الحجر المنزلي المتخذة على المستوى الفردي "والتي تبقى في هذه المرحلة أفضل طريقة لمنع دخول كورونا إلى منازلنا".