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مقدمة نشرة اخبار الـ OTV:

أيتها اللبنانيات وأيها اللبنانيون: خافوا.

خافوا، ولكن حولوا خوفكم الى تحد، لا الى استسلام...

"يا أمهات لبنان: ان غابت فرحة عيدكن، فالعيد يكون بحماية العائلة".

بهذه الكلمات توَّج رئيس الحكومة حسان دياب كلمته الى اللبنانيين هذا المساء، آسفاً لعدم التزام كثيرين اجراءات الوقاية، ما رفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الساعات الاخيرة بشكل غير مسبوق.

المرحلة صعبة وعصيبة جداً، فلنخفف من خسائرنا، قال دياب، محذراً من ان الفيروس ينتظر عند عتبات المنازل، وداعياً الناس الى حظر تجول ذاتي، لأن الدولة لا تستطيع وحدها مواجهة ما وصفه بالزحف الوبائي... فنحن في خطر كبير، تابع رئيس الحكومة، قائلاً: اعلموا ان انتصارنا عليه لا يكون الا بتكامل وتفاعل بين الدولة والمجتمع والمواطن، ليختم بإعلان سلسلة من القرارات الجديدة، التي اتخذت بالتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

ومما لا شك فيه بعد كل الذي جرى، ان مسؤولية المواطنين باتت اليوم أكبر من أي يوم مضى، ففي يدهم وحدهم مصير لبنان بكامل شعبه.

أما مظاهر الاستخفاف والاستهتار وقلة المسؤولية التي طال التحذير منها، والتي رفع في وجهها الرئيس دياب اليوم البطاقة الحمراء، فنتيجتها الحتمية وغير القابلة للنقاش، ان يتحول لبنان الى ايطاليا ثانية، وان تتكرر في مستشفياته المشاهد الحزينة التي تابعها اللبنانيون بشكل واسع خلال الايام الماضية.

فيا أيتها اللبنانيات، ويا أيها اللبنانيون: هذه المرة، خافوا... عن جد خافوا. ولكن لا تتحولوا اسرى للخوف، بل قفوا في وجهه وكونوا على مستوى التحدي، برفع مستوى الالتزام الى حده الاقصى.