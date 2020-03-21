living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحملة التمويلية- قطاع الانتشار في التيار الوطني الحر

21
MARCH
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وفقاً لتوجيهات رئيس التيار الوطني الحر، الوزير جبران باسيل، انطلقت الثلاثاء الماضي الحملة التمويلية الخاصة بقطاع الانتشار.

اطلت اليوم السيدة ‎ريما المقداد من هيئة مونتريال كندا المديرة التقنية للحملة، عبر شاشة ال OTV مع الدكتور باسكال الشمالي, للحديث عن الحملة و كيفية التبرع.
تحدثت المقداد عن شقين لهذه الحملة:
الشق الأول الذي يقوم على التبرعات المباشرة للصليب الأحمر او الجمعيات الأهلية او الجيش اللبناني ، وقد وصلت التبرعات الى اليوم لحوالي ١٥٠ الف دولار، ذهب منها ١٠٠ الف دولار مباشرة للصليب الأحمر اللبناني.
والشق الثاني المتعلق بالتبرع عبر الإنترنت و شرحت عن اختيار منصة GoFundMe للشفافية التي تؤمنها، حيث يمكن لأي شخص، باي وقت ، ان يطّلع على المبلغ المتبرع به و كيف و أين ستصل الأموال، كما تحدثت عن كيفية التبرع وسهولته، كما و تطرقت عن الحملة التي تقوم بها جمعية ال LACD التيار الوطني الحر في الولايات المتحدة عبر الPayPal.
قالت المقداد ان الانتشار اللبناني اثبت مرة جديدة انه على جهوزية دائمة لتلبية نداء الوطن عند الحاجة، و عليه و في غضون ٣ أيام وصل المبلغ الإجمالي للتبرعات الى حوالي ١٨٠ الف دولار و الحملة مستمرة طالما المتبرعين مستمرين بالمشاركة، و دعت كل الانتشار اللبناني ان يتبرع لأي حملة تتناسب مع قناعته، فالوقت ليس وقت عداوة او خصومة سياسية، إنما المهم وصول المساعدات الى لبنان باي طريقة و سريعاً.
كما أطل منسق الدول العربية في قطاع الإنتشار في التيار الوطني الحر السيد كارلوس نورا وأوضح بأن لبنان كان السباق ضمن البلاد العربية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من وباء كورونا.
وبأن التيار كان اول من أطلق الحملة التمويلية في بلاد الانتشار لمساعدة لبنان واللبنانيين المقيمين عل مواجهة هذه الأزمة من خلال التبرعات لشراء معدات طبية ووقائية يحتاجها القطاع الصحي. فكانت المساهمة الاكبر حتى الآن من الشباب اللبناني في البلاد العربية، حيث اثبتوا وقوفهم إلى جانب أهلهم في هذا الظرف العصيب. داعياً الجميع إلى المشاركة في هذه الحملة والتبرّع ضمن امكانياتهم.

رابط المقابلتين:
ضيوف يوم جديد - السبت 21 آذار 2020
http://www.otv.com.lb/newsB.php?id=88474


للمشاركة بالحملة التمويلية والتبرع:

من استراليا:
https://www.gofundme.com/f/4kf6u-fighting-covid19-together
من اميركا:
https://www.lacd.us/Donate

من كندا، الدول العربية، أفريقيا، أوروبا و اميركا اللاتينية:
https://www.gofundme.com/f/fighting-covid19-together

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout