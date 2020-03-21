الحملة التمويلية- قطاع الانتشار في التيار الوطني الحر

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وفقاً لتوجيهات رئيس التيار الوطني الحر، الوزير جبران باسيل، انطلقت الثلاثاء الماضي الحملة التمويلية الخاصة بقطاع الانتشار.

اطلت اليوم السيدة ‎ريما المقداد من هيئة مونتريال كندا المديرة التقنية للحملة، عبر شاشة ال OTV مع الدكتور باسكال الشمالي, للحديث عن الحملة و كيفية التبرع.

تحدثت المقداد عن شقين لهذه الحملة:

الشق الأول الذي يقوم على التبرعات المباشرة للصليب الأحمر او الجمعيات الأهلية او الجيش اللبناني ، وقد وصلت التبرعات الى اليوم لحوالي ١٥٠ الف دولار، ذهب منها ١٠٠ الف دولار مباشرة للصليب الأحمر اللبناني.

والشق الثاني المتعلق بالتبرع عبر الإنترنت و شرحت عن اختيار منصة GoFundMe للشفافية التي تؤمنها، حيث يمكن لأي شخص، باي وقت ، ان يطّلع على المبلغ المتبرع به و كيف و أين ستصل الأموال، كما تحدثت عن كيفية التبرع وسهولته، كما و تطرقت عن الحملة التي تقوم بها جمعية ال LACD التيار الوطني الحر في الولايات المتحدة عبر الPayPal.

قالت المقداد ان الانتشار اللبناني اثبت مرة جديدة انه على جهوزية دائمة لتلبية نداء الوطن عند الحاجة، و عليه و في غضون ٣ أيام وصل المبلغ الإجمالي للتبرعات الى حوالي ١٨٠ الف دولار و الحملة مستمرة طالما المتبرعين مستمرين بالمشاركة، و دعت كل الانتشار اللبناني ان يتبرع لأي حملة تتناسب مع قناعته، فالوقت ليس وقت عداوة او خصومة سياسية، إنما المهم وصول المساعدات الى لبنان باي طريقة و سريعاً.

كما أطل منسق الدول العربية في قطاع الإنتشار في التيار الوطني الحر السيد كارلوس نورا وأوضح بأن لبنان كان السباق ضمن البلاد العربية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من وباء كورونا.

وبأن التيار كان اول من أطلق الحملة التمويلية في بلاد الانتشار لمساعدة لبنان واللبنانيين المقيمين عل مواجهة هذه الأزمة من خلال التبرعات لشراء معدات طبية ووقائية يحتاجها القطاع الصحي. فكانت المساهمة الاكبر حتى الآن من الشباب اللبناني في البلاد العربية، حيث اثبتوا وقوفهم إلى جانب أهلهم في هذا الظرف العصيب. داعياً الجميع إلى المشاركة في هذه الحملة والتبرّع ضمن امكانياتهم.

رابط المقابلتين:

ضيوف يوم جديد - السبت 21 آذار 2020

http://www.otv.com.lb/newsB.php?id=88474



للمشاركة بالحملة التمويلية والتبرع:

من استراليا:

https://www.gofundme.com/f/4kf6u-fighting-covid19-together

من اميركا:

https://www.lacd.us/Donate

من كندا، الدول العربية، أفريقيا، أوروبا و اميركا اللاتينية:

https://www.gofundme.com/f/fighting-covid19-together