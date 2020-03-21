اجتماع هيئة الانتشار مع الهيئات التابعة للتيار الوطني الحر في الصين

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أقام قطاع الإنتشار في التيار الوطني الحر بتاريخ السبت ٢١ آذار ٢٠٢٠ اجتماعاً عبر الانترنت مع هيئات الإنتشار التابعة للتيار الوطني الحر في جمهورية الصين الشعبية حضره منسق عام قطاع الإنتشار الدكتور مارك زبال ومجموعة من قطاع الإنتشار في جمهورية الصين من ضمنهم منسق التيار الوطني الحر في جمهورية الصين الشعبية السيد طوني بولس.



حيث وضعهم الدكتور زبال على بيّنة من آخر المستجدات وتفاصيل الحملة التمويلية التي تعنى في تأمين سبل مادية لاستيراد معدات طبية وآلات تنفس اصطناعية. كما وضع التيار الوطني الحر في الصين كافة معارفه وقدراته وعلاقاته في خدمة هذه القضية وهم على تنسيق مباشر مع الشركات التي تعنى في تصنيع المعدات والعتاد المطلوبة وهم يتابعون الطلبات وشركات الشحن وشركات التأمين وسيكثفون عملهم من أجل تأمين كافة المستلزمات المطلوبة في لبنان لدعم القطاع الصحي والصليب الأحمر.