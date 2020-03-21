المرابطون: على الجميع أن يعلم أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه لحماية الامن الصحي للبنانيين‎

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تحت شعار حملة "تسلم يا عسكر لبنان"، توجهت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون الى الجيش اللبناني بتحية المحبة والاحترام والتقدير، مؤكدين أن قدر هذا الوطن اللبناني أن يكون جيشه الوطني هو الحامي من كل الأخطار الأمنية والاجتماعية والآن الصحية، وهو المؤسسة العابرة لكل الطوائف والمذاهب والأحزاب والمناطقية التي تبرز قيمتها المضافة في المحن والملمات ..



ناشد المرابطون اهلنا اللبنانيين جميعاً الالتزام بتوجيهات الجيش اللبناني في حال تطبيق منع التجول ويجب أن يُطبّق ..



وليعلم الجميع أن بناتنا وأبناؤنا في الجيش يقومون بواجبهم بحماية الامن الصحي للبنانيين، وهم عرضة لخطورة تفشي وباء الكورونا بينهم، ورغم ذلك هم على جهوزية تامة لافتداء لبنان وأهله بأرواحهم ..



عاش وطننا لبنان بأهله، عاش الجيش اللبناني حامي حمى لبنان ..