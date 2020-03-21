خلية الازمة في جبيل: مستشفى البوار سيستقبل المصابين الاسبوع المقبل وثلاثين اصابة في قضاء جبيل

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اجتمعت خلية الازمة لمواجهة فيروس كورونا في قضاء جبيل والمؤلفة من النواب سيمون ابي رميا وزياد الحواط ورئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس ورئيس رابطة المخاتير ميشال جبران والقائمقام نتالي مرعي الخوري بواسطة تقنية سكايب.

وقد اطلع المجتمعون من القائمقام على عدد المصابين في قضاء جبيل الذي بلغ عددهم 30 مصابا، 15 منهم من خارج القضاء، فيما سجلت حالتي وفاة في بداية الازمة، مشيرة الى متابعة خلية الازمة مع القائمقام وطبيب القضاء وسام سعادة وضع المصابين وحالات الاختلاط معهم للتأكد من سلاماتهم ووضعهم الصحي.



كما اطلع النائب ابي رميا الخلية على نتائج اجتماعه مع وزير الصحة حسن حمد حول موضوع تجهيز مستشفى البوار الحكومي، لافتا الى ان لجنة تابعة للوزارة زارت اليوم المستشفى من اجل تجهيزها لتستقبل المصابين بفيروس الكورونا ابتداء من يوم الاربعاء المقبل كحد اقصى، مع قدرة استعابية لغاية 70 حالة، واضافة الى تجهيزعازل على مدخل المستشفى لاستقبال المصابين.



كذلك، تبلغت الخلية ان بلدية ميفوق ستقوم بتجهيز عدد من الغرف في مستشفى ميفوق الحكومي لاستقبال حالات الحجر الصحي ، كما ستدرس الوزارة امكانية تجهيز مستشفى قرطبا الحكومي. وقد اطلعت اللجنة على التنسيق الحاصل بين وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية والخاصة في القضاء التي تتجهز لاستقبال المصابين بالفيروس.



الى ذلك، بحثت الخلية في تحضيرات البلديات من اجل تأمين اماكن للحجر الصحي للحالات المختلطة مع المصابين ضمن نطاقها الجغرافي، وستحدد منتصف الاسبوع المقبل الاماكن التي ستخصصها للحجر الصحي في القضاء.



وابلغ رئيس اتحاد البلديات فادي مارتينوس الخلية وضع رئيس مجلس ادارة بنك بيبلوس د.فرنسوا باسيل مشكورا مبلغ 200 الف دولار بتصرف الاتحاد لمواجهة فيروس كورونا، على ان تحدد خلية الازمة الالولويات التي ستصرف هذه الاموال على اساسها.



كما ستتطلق خلية الازمة صفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تبليغات وارشادات للمواطنين، اضافة الى انشاء خط ساخن للتبليغ عن الاصابات في قضاء جبيل.



وفي الختام، تمنى المجتمعون على القائمقام اعطاء التعلميات للمخاتير من اجل التواصل مع كفلاء العمال الاجانب في القضاء لكي يتحملوا المسؤولية القانونية بالتزامهم المنازل لانه حصل تجمعات واختلاط خلافا لقرار التعبئة العامة، مؤكدين متابعة الخلية اجتماعاتها وتنسيقها مع وزارة الصحة والبلديات والاحزاب الناشطة من اجل توحيد الجهود في مواجهة هذه الازمة.