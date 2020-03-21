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إدارة مزار سيّدة لبنان – حريصا: تجميد التحضيرات اللوجستيّة كافة لتخصيص «بيت عنيا» كمركز ‏للحجر الصحيّ الطوعيّ

21
MARCH
2020
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بيان ثان صادر عن إدارة مزار سيّدة لبنان – حريصا*

إنّ جمعيّة المرسلين اللبنانيّين الموارنة التي نذرت نفسها للوقوف دومًا إلى جانب أبناء ‏الوطن، كانت وما تزال بتوجيهٍ دائم من البطريركيّة المارونيّة وببركة منها، تقوم بدورها الروحيّ ‏والإنسانيّ والوطنيّ، منذ الحرب العالميّة الأولى، عملاً بوصية البطريرك المكرّم مار الياس ‏بطرس الحويّك، مرورًا بالحرب العالميّة الثانية حتّى الزمن الحاضر.‏ ولما كانت إدارة مزار سيّدة لبنان، التابعة للجمعيّة المذكورة، قد بادرت بلفتة أخويّة-‏إنسانيّة، فوضعت «مركز بيت عنيا – حريصا» بتصرّف أبناء منطقة كسروان، ليكون مكانًا ‏للحجر الصحّي المنزليّ، يستفيد منه كلّ محتاج لا تتوفّر في منزله شروط الحجر وإمكانياته، ‏كلّ ذلك استباقًا لتردّي وباء الكورونا في وطننا لبنان، ونظرًا لحاجات منطقة كسروان لأماكن ‏للحجر الصحّي المنزلي، ولمّا كنّا قد نلنا مباركة السيّد البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي الكليّ ‏الطوبى، وموافقة الرئيس العامّ للجمعيّة قدس الأب مارون مبارك، وبعد نيل الموافقة ‏الشفويّة من حضرة رئيس بلدية درعون-حريصا المهندس نزار الشمالي، عبر اتصال هاتفي ‏أجراه الأب الرئيس فادي تابت، ولما كنّا قد عقدنا اجتماعًا بهدف التباحث والتشاور، بحضور رئيس اتّحاد بلديات ‏كسروان الشيخ جوان حبيش وبعض الأخصائيّين، مع رؤساء بلديات بطحا وغوسطا ودرعون-‏حريصا، ومشاركة عضوين من المجلس البلديّ لبلدة درعون-حريصا، حيث بدّدنا هواجسهم ‏وتواعدنا على لقاء مع الأهالي نهار الإثنين القادم بتاريخ 23/3/2020، ورغم إقبال الكمّ الوافر من المتطوّعين، وبدء التحضير العملانيّ، فوجئنا بقرار صادر ‏عن مجلس بلديّة درعون-حريصا جاء فيه: «رفض المجلس البلديّ وضع مركز بيت عنيا... ‏للحجر الصحيّ المنزلي...»، استنادًا إلى قانون البلديات (المادتان 49 و50) الذي يسمح للبلدية ‏بـ«المساعدة في الأعمال الصحيّة... واتّخاذ تدابير المساعدة...» وبناءً على القرارات الصادرة عن ‏مقام رئيس مجلس الوزراء وخلافه، غير أنّ ما استندت إليه البلديّة لا ينصّ على منع الآخرين من القيام بأعمال المساعدات ‏الصحيّة المجانيّة... لا بل بالعكس تدعوها إلى المساعدة لما فيه خير البلدة، ودرءًا لأيّ سوء تفاهم مع البلدية أو سواها، ‏ ‏1.‏ تشكر إدارة «مزار سيّدة لبنان –حريصا» المتطوّعين الذين اكتتبوا للمساعدة ‏والخيّرين الذين عرضوا تقديم هبات عينيّة أو ماليّة، ‏ ‏2.‏ تُعلن تجميد التحضيرات اللوجستيّة كافة لتخصيص «بيت عنيا» كمركز ‏للحجر الصحيّ الطوعيّ، ‏ ‏3.‏ تبدي استعدادها الدائم لتقديم العون لأهلنا من أجل الحدّ من تفشّي الوباء.‏ نسأل الله، بصلوات مريم سيّدة لبنان وحامية شعبه، أن يقينا شرّ هذا البلاء

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