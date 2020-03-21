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تسع بلدات متنية معقّمة في ثامن أيام حملة الوقاية من الكورونا

21
MARCH
2020
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الى جانب التشديد على ضرورة التزام المتنيين والقاطنين في القضاء منازلهم انسجاما مع حالة التعبئة العامة للحد من انتشار فيروس الكورونا، تستمر حملة تعقيم المتن الشمالي بالتعاون مع البلديات الراغبة، والتي اطلقها النائب ابراهيم كنعان قبل ثمانية أيام.

والبداية اليوم كانت من مرجبا بحضور رئيس البلدية وسيم داغر، حيث جرى تعقيم البلدية والكنيسة الانجيلية وكنيسة السيدة، الى جانب اماكن عامة أخرى.

اما في عينطورة، فقد جرى تعقيم المبنى البلدي بمختلف اجزائه، كما تعقيم الافران والصيدليات والمحال التجارية ضمن النطاق البلدي، بمشاركة اعضاء المجلس البلدي واعضاء هيئة التيار وعضو هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر عبدو عازار.

وفي بلدة العطشانة، وبحضور رئيس البلدية جورج جبور وهيئة التيار في البلدة، جرى تعقيم مركز البلدية وكنيسة مار يوسف، الى جانب عدد من المحلات والمتاجر، ودار ضيافة سامي قدسي للمسنين.

وفي المتين، جري تعقيم مدرسة ودير مار يوسف.

كذلك جرى تعقيم دير مار شعيا للرهبنة الانطونية بمختلف أجزائه، ومار تقلا المسقى ومار يوسف الغابة، كذلك جرى تعقيم مستشفى ضهر الباشق الحكومي بمختلف اجزائه، بمشاركة امين عام رابطة مخاتير المتن الشمالي المحامي عصام بو جودة.

وفي الفنار، واضافة الى الصيدليات والمحال، جرى تعقيم كنائس السيدة المارونية ومار شربل المارونية وسيدة الرجاء الكاثوليكية ومار بهنام وسارة السريانية، والنادي الارمني وجمعية صليب اعانة الارمن ومستوصف قره كوزيان، ومسجد الفنار، بمشاركة المختار زيدان عون وهيئة الفنار في التيار.

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