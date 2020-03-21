living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الالتزام بالحجر المنزلي بصورة كاملة.. النائب جبران باسيل يطلق مناشدة عاجلة!

21
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

‏صدر عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل البيان الآتي :

تؤكد الإحصاءات والمعطيات الطبية أن لبنان يدخل بوتيرة سريعة متوقّعة في المرحلة التصاعدية الخطيرة لانتشار وباء كورونا مما يحتّم اتخاذ كل الإجراءات وحتى الاستثنائية والرادعة منها للحد من سرعة تنامي الخطر.


ولذلك ندعو الحكومة وأجهزتها المعنية وخاصة الأمنية منها إلى التفكير جدياً في تشديد الاجراءات وعزل بعض المناطق وصولاً الى منع التجول الا في الحالات المبررة والمسموحة بأذونات وتغريم كل من يخالف التعليمات، باعتباره يشكل خطرا على نفسه وعلى الآخرين،‏ ‏عملاً بالمادة 604 من قانون العقوبات وفيها:
"من تسبّب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين او الأنظمة في انتشار مرض وبائي من امراض الإنسان عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت احد عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلا عن الغرامة".

نناشد جميع المواطنين البقاء في منازلهم، ونطلب من المنتسبين إلى التيار الوطني الحر والمناصرين والأصدقاء، الالتزام بالحجر المنزلي بصورة كاملة، باستثناء الذين يتولّون مهمات تطوّعية في فريق الاستجابة للوقاية من كورونا والذي كوّنه التيار من مئات المتطوّعين في كافة المناطق ممن هم مجهزون بكافة ارشادات ووسائل الوقاية.


نشدّد على التياريين أن يعطوا للمجتمع المثال الصالح بالالتزام ونهيب بالجميع التعاطي بمسؤولية وعدم الانزلاق إلى أي لغة طائفية أو مناطقية بموضوع انتشار كورونا. فكلّنا في وطن واحد ولا حماية لأحد اكثر من الاخر إلّا بالتضامن بيننا جميعاً لحماية بعضنا.
نطالب مصرف لبنان والمصارف كلها باعطاء الاولوية المطلقة لفتح الاعتمادات اللازمة لعمليات الاستيراد الطبية.


نطالب وزارة الصحة الاسراع باعطاء الاذونات لادخال المعدّات والأجهزة الطبية والأدوية اللازمة والسماح بإستخدام الوسائل المعدّة محلياً او المستوردة حديثاً بعد التأكد من فوائدها بغية استيعاب سرعة تفشّي الوباء، وندعو إلى ‏الالتزام الكامل بإرشادات وزارة الصحة باعتبارها تهدف إلى حماية جميع الناس وضمان سلامتهم وتعكس اهتماماً مسؤولاً بهم ولا يمكن بأي شكل من الاشكال اعتبارها استهدافاً فئوياً أو مناطقياً في حال الدعوة إلى عزل أي منطقة بهدف عزل المرض فيها للقضاء عليه؛ ونثني في هذا المجال على عدد من البلديات وما تقوم به من عمليات تعقيم واقفال شامل للأسواق واقفال كامل لمنافذ البلدات ومنع التجول.

انّ لبنان سيمرّ كما غيره بمرحلة حرجة صحيّاً يمكننا اجتيازها اذا اظهرنا وعياً فردياً وجماعياً واثبتنا كالعادة انّنا شعب لا يهاب الصعاب ولكن هذه المرّة بعدم تحدّيها بل بالوقاية منها. فلنثبت مرّة جديدة قدرة اللبنانيين على التحمّل والتأقلم مع ايّ ظرف، ولو كان هذه المرّة بالحجر المنزلي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout