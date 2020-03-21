رئيس بلدية حملايا ينفي..

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أصدر رئيس بلدية حملايا بياناً جاء فيه: " انطلاقا من موقعي كرئيس بلدية حملايا و حرصا مني على السلامة و الصحة العامة.و أبان صدور شائعات مغرضة عن وجود إصابات بفيروس الكورونا في حملايا.وايمانا مني بأن بلدة القديسة رفقا حملايا كانت و لا تزال خالية من فيروس كورونا.يهمني إبلاغكم بأنه و حتى تاريخه لا وجود لأي إصابات في حملايا.طالبا منكم عدم تصديق او نشر اي بيان في هذا الموضوع ما لم يكن الخبر صادرا عن البلدية الواردة من وزارة الصحة او قائمقام او الصليب الاحمر.محتفظين لأنفسنا بملاحقة اي شخص تسووله نفسه بث الإشاعات المغرضة."



رئيس بلدية حملايا

ديلور أبي شبل