اصابة الوزير محمد الصفدي بفيروس "كورونا"!

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صدر عن المكتب الاعلامي للوزيرة السابقة فيوليت خيرالله الصفدي:



بعدما توالت الاتصالات من الاصدقاء الاعلاميين للاستفسار عن صحة الوزير السابق محمد الصفدي تشكر الوزيرة السابقة فيوليت الصفدي الجميع وتطمئن ان زوجها بحالة جيدة بعدما اتت نتيجة الفحص المخبري ايجابية وانشاء الله سينضم قريبا الى لائحة المتعافين من كورونا فايروس. كما تؤكد الصفدي انه تم ابلاغ كل الموظفين والاصدقاء والاقارب الذي اختلطوا به كي يحجروا انفسهم علما ان مؤسسات ومكاتب الصفدي مغلقة منذ اكثر من عشرة ايام.واوضحت الوزيرة الصفدي انها هي اليوم في الحجر المنزلي للمدة الصحية المطلوبة علما ان نتيجة فحوصاتها سلبية.