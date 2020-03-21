جنبلاط : " اهم شيء الدفن في حفرة تحت الأرض"

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غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر"، قائلاً: "يبدو ووفق المعلومات ان المرض يتفشى بشكل سريع وقد سجل اليوم ٢٤ حالة جديدة نتيجة عدم تقيد الناس بالبقاء في منازلهم. انني أطالب بإعلان حال الطوارئ كما فعلت كل الدول ومنع الناس بأي ثمن من التجول وإلا تفقد السيطرة التي حتى الان كانت مقبولة. ومن جهة ثانية فهذا الوباء قاتل لا يرحم وإذا أتت الساعة فان اهم شيء الدفن في حفرة تحت الأرض والتأكد بأن الجثة معزولة تماما. من التراب والى التراب نعود. وضرورة إيجاد أماكن للدفن في المشاعات بعيدا عن القرى. نحن في بداية طريق الجلجلة وقد تطول إلى أكثر من سنة. الروح خالدة الجسد لا شيء".