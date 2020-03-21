مستشفى الروم اصبح جاهزا لمعالجة مرضى الكورونا

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تبين أن مستشفى الروم قد أنهى إنشاء القسم الخاص بمعالجة مرضى فيروس الكورونا وذلك وفقا للمعايير العالمية.

وقد كشفت مصادر أنه قد قام المستشفى باستقبال 4 حالات ايجابية حتى الساعة ويتم التعاطي معها وفق المعايير المهنية العالية مع الحرص على تأمين سلامة الطاقم الطبي العامل.

ويذكر أن الحالات الأربعة وضعها مستقر.



وللتذكير وزير الصحة كان قد أعلم في وقت السابق أنه سيتم تجهيز 4 مستشفيات خاصة لمواكبة المستشفيات الحكومية في مععالجة فيروس الكورنا في حال تزايد الأعداد وهي: مستشفى أوتيل ديو، الروم، رزق والجامعة الأميركية.