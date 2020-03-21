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اللبنانية الاولى تعايد الأمهات اللبنانيات في عيدهن: لطالما كنتِ الكتف الذي يسند والقلب الذي يحمي والعقل الذي يوجّه

21
MARCH
2020
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السيدة عون: اطلبي من اولادك مهما كبروا التزام المنزل بهذا يساعدون على حصر خطر وباء الكورونا وابعاده عن اههلم وابنائهم واحبائهم
 
لمناسبة عيد الامهات الذي يصادف اليوم السبت في 21 من الشهر الحالي، توجّهت اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون بالمعايدة الى جميع الامهات اللبنانيات، محيّية دورهنّ المحوري في هذه الظروف الدقيقة التي يجتازها لبنان والعالم، نتيجة تفشي وباء الكورونا.
 
وإذ دعت الامّهات اللبنانيات بالنداء للطلب الى ابنائهنّ التزام المنزل، "فيساعدون على حصر الخطر وابعاده عن اههلم وابنائهم واحبائهم"، فإنّها توجهّت بالنداء الى الجميع من اجل "مزيد من التضامن والالتزام للحد من الخسائر". 
 
كلام السيدة عون جاء عبر ما دوّنته على تويتر حيث كتبت: "لطالما كنتِ الكتف الذي يسند، والقلب الذي يحمي، والعقل الذي يوجّه..." 
 
واضافت: "في عيدكِ اليوم، ووسط كل الخطر المحدق بوطننا ومجتمعنا وعائلاتنا، فإنّ دورك محوري وجوهري. اطلبي من اولادك، مهما كبروا، التزام المنزل، فبهذا يساعدون على حصر الخطر وابعاده عن اههلم وابنائهم واحبائهم." 
 
وختمت بالقول: "بتضامننا والتزامنا نحدّ من الخسائر، ونساعد في التغلّب على وباء كورونا."
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