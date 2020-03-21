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اللبنانية الأولى: بتضامننا والتزامنا نحدّ من الخسائر ونساعد في التغلّب على وباء "كورونا"

بمناسبة عيد الأم ومع تفشي فيروس "كورونا" في العالم ولبنان والخطر الذي يشكله، غردت اللبنانية الأولى، السيدة ناديا الشامي عون وقالت لكل أمّ لبنانية :

طالما كنت الكتف الذي يسند والقلب الذي يحمي والعقل الذي يوجّه...

في عيدك اليوم، ووسط كل الخطر المحدق بوطننا ومجتمعنا وعائلاتنا، دورك محوري وجوهري.

اطلبي من أولادك، مهما كبروا، التزام المنزل، فبهذا يساعدون على حصر الخطر وإبعاده عن أهلهم وأبنائهم وأحبائهم.

بتضامننا والتزامنا نحدّ من الخسائر ونساعد في التغلّب على وباء "كورونا"."