السيد نصرالله قصد في كلامه رئيس حزب وأحد النواب ورجل دين!

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أوضحت أوساط مطلعة على كواليس قوى 8 آذار لصحيفة “نداء الوطن”، أنّ كلام امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله عن “الأصدقاء” أمس، كان موجهاً بشكل مباشر إلى “لائحة من الأسماء تضم إعلاميين وسياسيين، ومن بينهم رئيس حزب وأحد النواب ورجل دين ممن يدورون في فلك “حزب الله” ومحور الممانعة ويعتاشون منه، لكنهم انجرفوا خلال الأيام الأخيرة مع موجة اتهام الحزب والتشهير به على خلفية إطلاق الفاخوري”، متوقعةً أن يبادر هؤلاء خلال الساعات المقبلة إلى “استلحاق أنفسهم وإعادة الانتظام إلى بورصة تصريحاتهم وكتابتهم، للتكفير عما بدر من إساءة إلى الحزب وقيادته”.