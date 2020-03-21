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أسرار الصحف ليوم السبت 21 آذار 2020

21
MARCH
2020
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البناء

خفايا

قالت مصادر مالية إن مقترح وزير المالية بتمويل المصارف بتحويل الودائع الى أسهم في المصارف يحتاج الى ضوابط وإضافات، فيجب تحديد نسبة مئوية من الوديعة قابلة للتحويل وحصر الأمر بكبار المودعين وإضافة عنصري استبدال نسبة من الوديعة موازية بالموجودات العقارية للمصارف واستبدال نسبة من ديون المصارف بأسهم في شركات حكومية تستثمر قطاعات اقتصادية.

كواليس

توقعت مصادر طبية أن يبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا خلال شهر رقم النصف مليون وأن تكون نسبة المصابين في أوروبا وأميركا الثلثين وباقي العالم كله الثلث، وأن تكون الإصابات التي لا تزال في الصين قد تعافت بنسبة كبيرة وقالت المصادر إن الحديث عن تجارب للقاحات في الغرب لا يقدم ولا يؤخر الآن بينما العلاج لا يبدو موجوداً الا في الصين بدليل تعافي 90% من مصابيها.

 

الجمهورية

يشكو وزراء من زميل لهم بأنه يتحدث مطولاً وينظّر الى درجة أنهم يعرفون ما سيقول.

رصدت مصادر سياسية مطلعة تداول بعض الجهات السياسية النافذة بعض الاحتمالات المطروحة مقابل الافراج عن عامر الفاخوري ومن بينها شمول العفو العام إسم شخص لمع إسمه في ملف إرهابي.

لاحظت أوساط سياسية منذ فترة أن هناك انتماءً حزبيا معلنا لعدد من مستشاري وزراء جدد.

 

اللواء

همس

تهتم جهات لبنانية بمعرفة ما ردّت به سفيرة دولة كبرى، لجهة ما وجّه إلى بلادها من خرق لسيادة لبنان.

غمز

يكتفي وزير سيادي سابق بإرسال إشارات، علّها تبرئة من اتهامات مُساقة ضده!

لغز

يشعر مسؤول قضائي، أقدم على خطوة، وُصفت بالمتأخرة، بظلم ذوي القربى، لاعتبارات تتعلق بما سبق قضية تشغل الرأي العام قبل وبعد!

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