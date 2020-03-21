عناوين الصحف ليوم السبت 21 آذار 2020

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الأخبار

لبنان يخشى السيناريو الإيطالي

عدّاد كورونا يواصل ارتفاعه: لبنان يخشى السيناريو الإيطالي

‫مخاطباً أصدقاء حزب الله: نقبل الانتقاد... لا الشتم ولا المسّ بالمقاومة

نصرالله: للجنة تحقيق في قضية فاخوري

الحكومة تدفن رأسها... كأنّ الفاخوري لم يُهرَّب

البناء

لبنان في السلَّم العالميّ لكورونا: بعد الـ 50 الأولى في عدد الإصابات ونسبتها للسكان

نصرالله: لا صفقة في قضية الفاخوري…وعوكر معبر غير شرعيّ برسم السياديّين

اقتراح نيابيّ بتولّي لجنة الإدارة والعدل التحقيق… فهل يقبل رئيسها وأعضاؤها المهمة؟

الجمهورية

لبنان: صراع بقاء أمام الوباء

كورونا... إحذروا الرابعة

بري: لا لـ"كابيتال كونترول".. الحكومة: الودائع مقدسة..نصرالله: لا صفقة

الديار

السيد نصر الله: لا صفقة خلف إطلاق سراح العميل الفاخوري لكي نكون جزءاً منها

أغلى ما بين المقاومة وجمهورها الثقة... ومن يتجاوز الاحترام فليخرج من دائرة الاخوة والتحالف

اللواء

نصرالله يرفع الحدّ بوجه حلفائه.. وواشنطن لم تقدّم التزامات!

«معركة الكورونا» تزاحم الكابيتال كونترول والدولار: لبنان يتحضر للأسوأ