خلية الأزمة في رحبة : لنستمر معا في مواجهة الكورونا

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بدأت خلية الأزمة في رحبة اليوم عملها بمؤازرة الشرطة حيث تم تنفيذ مايلي:

١- قطع طريق رحبة تكريت نهائيا

ضبط مداخل البلدة والتأكد من غرض الزائرين

٢- التأكد من حرارة داخلي البلدة، وتعقيم عرباتهم إذا كان دخولهم مقبولا

٣- منع دخول من لا عمل ضروري وملح له

٤- جولة مع مكبر الصوت تحذر من التجمعات والتجول دون مبرر بطلب من القوى الأمنية

على صعيد آخر تابعت الخلية بث التوجيهات الإعلامية، وحث المواطنين على التزام الحجر المنزلي

وعلى الصعيد الاجتماعي حضرت الخلية آلية التدخل لدى بعض العائلات المحتاجة لمساندتها في التزام العزل.

وفي المجال الطبي أمنت الخلية الجهوزية الاستشارية، وآلية التأكد من تشخيص الحالات التي قد تطرأ، وتتابع الخلية بحثها في آليات تدخل مستقبلية (امكانية تأمين أماكن للحجر عند الضرورة).

وتطلب اللجنه الطبيه من الاهالي اعلام اللجنه بأي عارض صحي يدعو للقلق (حراره، سعال جاف، ضيق في التنفس)

ثمنت الخلية مبادرة التطوع التي تميز بها أبناء رحبة، واسراع البعض الى تشكيل صناديق دعم في المغتربات، لجمع الامكانيات للتمكن من الاحاطة بالحاجات بأفضل شكل ممكن.

لاحظت الخلية بعض الثغرات التي لا بد من تغطيتها:

١- الحاجة ماسة الى المزيد من تعاون المجتمع المحلي، في التزام المنازل.

٢- ضرورة وضع آلية الحماية في السوبرماركت ومحلات السمانة، اساسها التزام اصحاب المحال والعاملين فيها الكمامات، والقفازات، والتزام التعقيم، والامتناع عن استقبال الغرباء، واي شخص لا يرتدي كمامة مع توفير امكانية تعقيم يديه.

٣- ضبط حركة السوريين، وبعض المتنقلين دون ضوابط دائما، وجماعة الدلفري

سنبقى على تواصل من خلال وسائل التواصل، والشاشات المحلية، وكل الطرق المتاحة

لنستمر معا في مواجهة الكورونا.