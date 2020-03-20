وزارة الاتصالات توقف العمل بإجراءات دفع الرسوم الجمركية وضريبة TVA على الهواتف المحمولة الداخلة من الخارج

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اصدرت وزارة الاتصالات قرارا بشأن الرسوم الجمركية جاء فيه:"مراعاة للظروف الراهنة وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا، ولحث المواطنين على البقاء في منازلهم والحد من تنقلاتهم، ‏سيتوقف العمل بإجراءات دفع الرسوم الجمركية وضريبة TVA على الهواتف المحمولة الداخلة من الخارج الى لبنان للاستعمال الشخصي، ولن يتم إيقاف أي جهاز عن الشبكة الخليوية بسبب عدم دفع الرسوم على هذه الهواتف حتى إشعار آخر".

وارفقت الوزارة البيان بهاشتاغ"#معا - نواجه -التحديات"#بتضامننا-ننجح #خليك -بالبيت

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