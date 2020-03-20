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تعبئة وطنية... ضد التخوين؟

20
MARCH
2020
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صحيح أن درجة التزام اللبنانيين التعبئة العامة كبيرة جداً، وأن الوضع بشكل عام حتى الآن تحت السيطرة، غير أنَّ ذلك لا ينفي استمرار حالات التفلُّت في مناطق كثيرة على مساحة الوطن، سرعان ما تنتشر صورُها عبر مواقع التواصل، حيث يبدو أن بعض سكانِها مصرُّون على "تكبير الراس"، أو على الأقل تجاهل الوقائع، في شكل يعرض حياة شعب بكامله لخطر شديد، على منوال التجربة الايطالية الماثلة على الأرجح امام الجميع، إلا هؤلاء.


وانطلاقاً من هنا، وتزامناً مع التشدد المستمر والمتزايد في تطبيق اجراءات الوقاية، توجه الرئيس ميشال عون اليوم الى اللبنانيين بالقول: "ونحن نرى وباء كورونا يفتك بشعوب العالم، أكرر ندائي الى اللبنانيين وجوب التزام المنازل وعدم التجول إلا للضرورة، وأطلب من الوزارات المعنية والبلديات والقوى الأمنية التشدد في تطبيق قرار التعبئة العامة للحد من انتشار الوباء... إن التزامنا سيحمي عائلاتنا وأحباءنا، فلا تستخفوا به"، ختم رئيس الجمهورية.
هذا في المعركة مع فيروس كورونا، التي ستنتهي عاجلاً أم آجلاً إلى انتصار البشرية على الوباء المستجد، تماماً كما تغلبت على غيره.


أما فيروس التخوين، فالمعارك معه لا تنتهي، والتبعئة الوطنية ضده لا ينبغي أن تحدها مهلة معينة... وهذا ما حد بالتيار الوطني الحر اليوم الى إصدار بيان قال فيه: إن سياسة تلقي الأوامر من السفارات ليست سياستَنا بل سياسة من يتّهمنا... وخلافاً لكثيرين بدّلوا قناعاتهم وولاءاتهم بحسب المصالح، يبقى التيار على ثوابته في الدفاع عن استقلالية القرار اللبناني وممارستها في افعاله السياسية، وفي جعل مصلحة لبنان فوق كل اعتبار .
وشدد التيار في في بيانه على أنه ليس بحاجة للتأكيد على ادانة ‏العمالة وعلى اعتبار إسرائيل عدوّاً، وقد دفع وسيدفع الى ما لا نهاية ثمن مواقفه المعروفة، ولكنّه في الوقت نفسه يحرص على وضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار، ووجوب احترام القوانين اللبنانية، متمسكاً بالوحدة الوطنية سبيلاً للسلم والاستقرار، ختم بيان التيار.


وفي كل الأحوال، اللبنانيون مدعوون إلى متابعة كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في تمام الثامنة والنصف من هذا المساء، والتي تنقلها الـ OTV مباشرة على الهواء.

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