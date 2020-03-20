بعقليني : قرار لإنقاذ المساجين

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ناشد رئيس جمعيّة عدل ورحمة الأب د. نجيب بعقليني، الحكومة اللبنانيّة والوزارات المعنية المسؤولة عن السجون، اتّخاذ بعض القرارات العملية والسريعة، من اجل تفادي مشكلة تفشي وباء " الكورونا" في السجون والنظارات، وأماكن الاحتجاز، الأمر الذي يشكل خطراً على حياة السجناء كذلك على أفراد القوى الأمنية، وينعكس على كافة أفراد المجتمع.

وحثّ الاب بعقليني المسؤولين على تنفيذ بعض التدابير الممكنة، لتخفيف الاكتظاظ الحاصل من جراء ضيق الأمكنة والتأخير في المحاكمات.

وذكّر بأن السجون خطرُ محدق ما لم يدرك المعنيين، معالجة أوضاعه، بطرق علمية وعملية وانسانية، محافظين بذلك على حقوق المساجين وكرامتهم، لا سيّما في هذه الظروف الصعبة والدقيقة.



كما أكّد الاب الدكتور بعقليني على ان الحكومة تملك كلّ المعطيات من أجل أخذ القرارات الضرورية بهدف إنقاذ المواطنين الفاقدين لحريتهم. من هنا وجب عليها وعلى كل شخص مسؤول، إظهار الاهتمام الكافي والإرادة الفاعلة.