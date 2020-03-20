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درغام: خمس إصابات مؤكدة في عكار.. ووعدنا بانصاف مستشفى حلبا الحكومي نهار الاثنين

20
MARCH
2020
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أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام في حديث للـ OTV أن عكار ليست بؤرة جراء إنتشار فيروس كورنا، والحالات المؤكدة هي خمسة بانتظار ما سيصدر من نتائج من مستشفى رفيق الحريري في بيروت، لافتا الى أن جميع الاصابات التي سجلت في عكار هي لشبان يعملون في بيروت، لذلك تتسارع خطوات البلديات في محاولة لضبط الأمور واعداد اللوائح بالأشخاص الذين إختلطوا بالمرضى.


وفي ما يتعلق بحالة الهلع التي سادت بلدة ببنين، لفت درغام أن هذا الأمر ناتج عن تخالط عدد من أهالي البلدة مع عائلة الشاب المصاب بعد تسريب أخبار كاذبة عن أن نتائج الفحوص جاءت سلبية قبل أن يتم التأكد من الاصابة، ولكن تم ضبط الأمور عبر الاجراءات التي قامت بها بلدية ببنين وكافة الفاعليات، حيث عقد اجتماعا يوم أمس بتوجيهات من محافظ عكار عماد لبكي وحضور الأجهزة الأمنية التي عمدت الى منع التجول وأشرفت على إغلاق المؤسسات التجارية ومنع التجمعات.


وأضاف: "إن الخوف والحذر مطلوبين في كل عكار التي تضم 600 ألف نسمة لحماية أهلنا والأطفال ولكن الهلع غير مبرر، مشددا على ضرورة الحجر المنزلي لعائلات المصابين في ببنين وغيرها، وهو أمر بغاية الضرورة تحديدا لجهة مراقبة وضبط الأمور ومنع تفشي الوباء في البلدة التي تضم ما يقارب الـ40 ألف نسمة".


وحول الاجراءات التي تتخذ، أكد درغام أن الجهود تتركز حاليا في إتجاهين، أولا لجهة تأمين التجهيزات اللازمة لمستشفى حلبا الحكومي وقد وعد وزير الصحة حمد حسن بتأمين دفعة مالية كأقصى حد يوم الاثنين المقبل، إضافة الى المعدات والتجهيزات اللازمة.


ثانيا، تأمين المساعدات الغذائية والعينية للأسر التي تعيش من عملها اليومي، وذلك لتشجيعها على البقاء في المنازل والالتزام بالحجر المنزلي.
وختم: هناك جهود تبذل على مختلف المستويات لمنع إنتشار الوباء، والتعويل الأساسي يبقى على وعي المواطن والالتزام بالحجر المنزلي.

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