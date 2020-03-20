قوى الأمن تحذر!

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "يتلقى عدد من المواطنين عبر تطبيق "واتساب" رسالة نصية توهمهم بأنه سيحصلون على 20 "جيغا بايت" من الأنترنت مجانا لمدة شهر، تقدمة من شركتي "ألفا" و"تاتش"، وذلك من خلال النقر على الرابط التالي: https://alfa-touch-lbb.blogspot.com/?LebanonTran11&m=1

إن هذا الرابط لا يعود إلى أي من الشركتين، ويهدف إلى سحب المعلومات من جهاز المتلقي، تمهيدا لاستخدامها لاحقا في أعمال احتيالية.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين الكرام الحذر، وعدم الدخول إلى الرابط المذكور، تجنبا للوقوع ضحية هذه الأعمال الاحتيالية.