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ابي رميا اجتمع مع وزير الصحة: مستشفى البوار يصبح جاهزاً اوّل الأسبوع المقبل‎

20
MARCH
2020
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استقبل وزير الصحة الدكتور حمد حسن النائب سيمون ابي رميا، مكلّفاً من قبل نواب كسروان جبيل، في مكتبه في الوزارة لمتابعة وضع قضاءي جبيل وكسروان الفتوح على مستوى تجهيز المستشفيات الحكومية وللاطلاع على تطور فيروس كورونا في القضاءين.


حضر الاجتماع المسؤولين عن برنامج الترصد الوبائي ومديرية المستشفيات والمستوصفات ومصلحة الطب الوقائي.


وبعد الاطلاع على الخطة المرسومة من قبل الوزارة لمكافحة الفيروس والحدّ من انتشاره، تمّ الاتصال برئيس مجلس ادارة مستشفى البوار الحكومي الدكتور أندره القزيلي للاطلاع منه على الحاجات المطلوبة لتأمين استقبال المصابين في المستشفى وتجهيزه على كل المستويات بالاضافة الى تحضير الفريق الطبي والتمريضي من اجل التمرّس في مواكبة هذه الحالات.


واعطى الوزير تعليماته كي يكون مستشفى البوار اول مستشفى حكومي جاهزاً بعد مستشفى رفيق الحريري الحكومي لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس.


وسيتوجه غداً صباحاً وفد من قبل وزارة الصحة الى مستشفى البوار لتحديد الحاجات والمستلزمات كي يصبح جاهزاً إبتداءً من اول الأسبوع المقبل.


كما وتم التواصل مع رئيس بلدية ميفوق من اجل الموافقة على تجهيز قسم من مستشفى ميفوق الحكومي الذي ما زال قيد الإنشاء لاستقبال الأشخاص المطلوب منهم التزام الحجر الصحي على ان تقوم البلدية بتأمين المستلزمات المادية من أجل ذلك.


كما وسيقوم فريق عمل الوزارة بزيارة مستشفى قرطبا الحكومي لدراسة إمكانية اعتماده كمركز ايضاً للحجر الصحي.


واكّد حسن وابي رميا ان التدابير الوقائية الأساسية تكمن في التزام المنازل وعدم الخروج الا للضرورة القصوى وعلى اهلنا في جبيل وكسروان احترام هذه الاجراءات التي تشكّل المدماك الأساسي لمنع تمدّد وانتشار الوباء في قرانا وبلداتنا.

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