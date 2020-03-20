السفارة الأميركية في بيروت ستخفض عدد موظفيها

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اعلنت السفارة الأميركية في بيروت أن الخارجية الأميركية سمحت لها في 18 الحالي بالعمل تحت حالة “المغادرة المنظمة”، مما يعني أن السفارة ستخفض عدد الموظفين إلى مستوى التوظيف في حالات الطوارئ.

وأشارت السفارة في بيان الى أن هذا القرار يرتكز إلى مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك ايقاف الرحلات التجارية خارج البلاد، وزيادة حالات COVID-19 ، والأعباء المرتبطة بها على نظام الرعاية الصحية المحلي الذي يشهد ضغطًا هائلاً.

وقالت السفارة:”ستبقى جميع العمليات القنصلية الروتينية معلقة. خلال هذا الوقت، سيتمكن القسم القنصلي من تقديم خدمات طوارئ محدودة لمواطني الولايات المتحدة. يمكن لمواطني الولايات المتحدة الذين لديهم حالة طوارئ التواصل عبر البريد الالكتروني التالي BeirutACS@state.gov.”