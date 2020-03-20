ألفا مددت صلاحية الخطوط المسبقة الدفع وموعد دفع الفواتير شهراً كاملاً ... و٥٠٠ ميغابايت هدية عيد الأم

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باشرت ألفا، بإدارة أوراسكوم للإتصالات، صباح اليوم تمديد صلاحية الخطوط المسبقة الدفع لمدة شهر، إنفاذا لقرار وزير الإتصالات طلال حواط.

توازيا، بدأت ألفا تمديد موعد دفع الفواتير لمدة شهر، وهو إجراء يستفيد منه حاملو الخطوط الثابتة، ويسري تلقائيا عند استحقاق فاتورة المشترك.



*عيد الأم*

واستكمالا لهذا الإجراء، تقدم ألفا غدا بالتنسيق مع وزارة الإتصالات، 500 ميغابايت مجانا، صالحة لمدة شهرأيضا، لكل مشتركي الداتا لمناسبة عيد الأم خصوصا ان المعايدة الإفتراضية عبر الهاتف الخلوي هي التعبير الأسلم في هذه الظروف حفاظا على صحة الجميع.



ويستفيد من هذه الإجراءات كل مشتركي الداتا من ألفا وستضاف إلى كل باقة مجانا.



لأية استفسارات اضافية، يمكن للمشتركين التواصل معنا عبر صفحاتنا على وسائل التواصل الإجتماعي، مع الإشارة الى أن خدمة الزبائن وتلقي الإتصالات تتم من المنزل ضمن الخطة التي باشرت ألفا تطبيقها هذا الأسبوع بحيث يعمل كل فريق عملها عن بعد من المنزل في إطار الجهود لمكافحة انتشار فيروس كورونا.



ترمي ألفا من وضعها هذه الإجراءات حيّز التنفيذ، بالتنسيق مع وزارة الإتصالات، الى تشجيع اللبنانيين على البقاء في منازلهم وبالتالي المساهمة في الحد من التفاعل الإجتماعي خلال فترة التعبئة العامة.