جعجع تطلب من اهالي بشري الالتزام بالاجراءات الوقائية: سمير جعجع أمضى 4114 يوماً في زنزانة

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توجّهت النائب ستريدا جعجع اهالي قضاء بشري خصوصا واللبنانيين عموما، طالبة الالتزام بالاجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وقالت جعجع: "أتمنى عليكم الإلتزام التام بالإجراءات الوقائية المتخذة من قبل اتحاد البلديات والبلديات، كما أتمنى عليكم التزام منازلكم هذه الفترة وأنا أعرف تماماً كم تعزّ عليكم حريّتكم".

وتابعت: "نتمنّى عليكم الإلتزام التام بالإجراءات والتزام المنازل في هذه الفترة ولا تنسوا أنّ رئيس حزب "القوات" سمير جعجع أمضى 4114 يوماً في زنزانة تحت الأرض حفاظاً على القضيّة والجماعة ولنمتثل له اليوم ".