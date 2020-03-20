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تشكيل لجنة تقنية تعنى بالمرأة الحامل في مواجهة كورونا

20
MARCH
2020
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أصدر المدير العام لوزارة الصحة العامة وليد عمار اليوم، قرارا حمل الرقم451/2 قضى بـ"تشكيل لجنة تقنية تعنى بالمرأة الحامل في مواجهة الكورونا 19-COVID من ممثلات وممثلين عن دور التوليد والامراض النسائية في الجامعات والمستشفيات والهيئات العلمية وفقا لما يلي:

 

الدكاترة:
- فيصل القاق رئيسا.
- سعد عيتاني رئيس الجمعية اللبنانية للتوليد والامراض النسائية.
- جهاد الحسن رئيس دائرة التوليد والامراض النسائية في الجامعة اللبنانية.
- انور نصار رئيس دائرة التوليد والامراض النسائي في الجامعة الاميركية المركز الطبي.
- ايلي عطية رئيس دائرة التوليد والامراض النسائية في الجامعة اليسوعية.
- رنا سكاف رئيسة قسم التوليد في جامعة البلمند.
- طوني زريق رئيس دائرة التوليد والامراض النسائية في الجامعة اللبنانية - الاميركية.
- ربيع شاهين رئيس دائرة التوليد والامراض النسائية في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي.
والسيدة دعد عاكوم رئيسة نقابة القابلات القانونيات.

 

وحدد مهام اللجنة كالتالي:
- رصد اصابات الحوامل بشكل دوري عن طريق تقارير دورية.
- رصد مخاطر اصابة الحامل بفيروس كورونا بشكل دوري.
- اعداد موارد ومواد تثقيفية وتدريبية للاطباء والقابلات والعاملات والعاملين الصحيين في صة الام.
- اقامة ندوات تدريب وورش عمل تواكب جهود الوزارة.
- انتاج مواد ارشادية للحامل.

وختم القرار: "تتعاون اللجنة مع رئيسة دائرة الارشاد الصحي الدكتورة رشا حمرا ومع اللجان المتخصصة في الوزارة ومع صندوق الامم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية في اعداد ودعم انتاج المواد التثقيفية وترفع تقاريرها الى مدير عام الصحة".

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