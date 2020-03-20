مصابان بكورونا في بلاط - جبيل اختلطا مع الأهالي والرعايا

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اعلن رئيس بلدية بلاط - قضاء جبيل عبدو العتيق، في بيان، انه "بعد الاتصالات التي اجريتها مع المرجعيات الدينية في القضاء، تم الاتفاق على اقفال المساجد والكنائس ضمن النطاق البلدي والاستيعاض بالصلاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة، وذلك بعد التثبت من وجود حالتين جديدتين مصابتين بفيروس "كورونا" من ابناء البلدة، وانهما كانا على اختلاط مع الاهالي والرعايا والحركات الرسولية في البلدة".





ودعا العتيق جميع الاهالي الى "الالتزام بالحجر المنزلي وعدم الخروج الا في الحالات الضرورية جدا، وتبليغ اللجنة الصحية في البلدية في حال شعور اي من الاهالي بأي عارض من عوارض كورونا ليصار بعدها الى اجراء الفحوصات الضرورية اللازمة، لان اي اخفاء عن مثل هذه الحالات سيؤدي الى المزيد من الحالات المرضية"، مذكرا المواطنين "أن المجلس وضع بتصرفهم عناصر من شرطة البلدية مجهزين بكل وسائل التعقيم، مع سيارة خاصة لتأمين حاجاتهم من مواد غذائية وادوية من المحال التجارية الى المنازل".