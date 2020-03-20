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وفي اليوم السابع... اكتمل تعقيم جل الديب وسن الفيل وجسر الباشا ، كنعان: بتضامننا الاجتماعي نتجاوز المرحلة التي تمر بها البلاد

20
MARCH
2020
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حط تعقيم المتن الشمالي في جل الديب وسن الفيل وجسر الباشا وبحرصاف، في اليوم السابع من حملة الوقاية من فيروس كورونا.

 

وانطلقت الحملة من جل الديب بمرافقة رئيس البلدية الدكتور ريمون عطية ونائب الرئيس فادي ابو جودة ومشاركة امين عام رابطة مخاتير المتن الشمالي المحامي عصام بو جودة ومختاري جل الديب جان ايليا وطارق الحجل، ورئيس قسم الصحة في قضاء المتن الدكتور وسام حبشي، ومنسق اقضية جبل لبنان في التيار الوطني الحر هشام كنج، ومنسق هيئة جل الديب

 

وبالاضافة الى عدد من الصيدليات والمتاجر والحضانات، شمل التعقيم مبني المجلس البلدي بمختلف اقسامه، اضافة الى الرابطة الاجتماعية.

 

اما على صعيد الكنائس، فباتت كنائس سيدة البشارة القديمة والجديدة، وسيدة الساحل، وبادري بيو، ومار تقلا بقنايا القديمة والجديدة، مع صالاتها معقّمة.

 

وفي سن الفيل وجسر الباشا، شمل التعقيم كنائس السيدة ومار ضومط وسانت ريتا، بالاضافة الى حضانات ومتاجر، ومركز الشرطة البلدية، بمشاركة المختار فادي خليل واعضاء هيئة سن الفيل حرش تابت في التيار الوطني الحر.

 

كذلك، جرى تعقيم دير مار يوسف بحرصاف بمختلف اقسامه، الى جانب دير مار الياس الكنيسة.

 

وتستمر الحملة غدا في يومها الثامن في عين السنديانة وبيت مري والعطشانة وعينطورة وبنابيل، ومار شعيا وبرمانا.

 

اشارة الى ان الحملة انطلقت نهاية الاسبوع الماضي من قبل النائب ابراهيم كنعان، بالتعاون مع وزارة الصحة والبلديات الراغبة.

 

وفي هذا السياق، اكد كنعان ان التضامن الاجتماعي هو الاساس لتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، والجميع مطالب بالتعاون، كأفراد ومؤسسات ودولة، وهذا النموذج الذي نترجمه في المتن، على قدر الامكانات المتوافرة، نسعى لتعميمه في مختلف المناطق".

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