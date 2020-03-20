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حركة شبه طبيعية في طرابلس وازدحام للمارة والسيارات امام المتاجر

20
MARCH
2020
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افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في طرابلس عن تسجيل حركة شبه طبيعية، حيث سجلت حركة سير وإنتقال للمارة بكثافة على خلاف الأيام السابقة منذ تطبيق الإجراءات الوقائية، فقد شهدت الأسواق الشعبية في محرم والتبانة ومناطق القبة وابي سمراء، حركة شبه طبيعية، وكان لافتا إنتشار عربات الباعة المتجولين وتجمع البعض عند أكشاك بيع القهوة وكذلك سجل سوق الخضار والفاكهة إزدحاما وإقبالا كثيفا كما فتحت الورش الخاصة لتصليح السيارات وبيع قطع الغيار.

 

كما سجل إزدحام للمارة والسيارات في منطقة "محرم" وخاصة داخل وامام المتاجر الكبرى الخاصة ببيع الأغذية والمواد التموينية دون مراعاة لأي شروط صحية ووقائية، بإستثناء الوسط التجاري في شارعي عزمي ونديم الجسر إضافة إلى السوق العريض في منطقة السرايا القديمة حيث كان الإلتزام بالإقفال شاملا.

 

وفي سياق آخر سجل عدم إلتزام بعض المصلين بالإرشادات والقواعد الدينية التي سبق وأعلنت عنها دار الفتوى والأوقاف الإسلامية بخصوص أداء صلاة الجمعة في المنازل بحيث أن بعض المساجد فتحت ابوابها امام المصلين في حين ادى آخرون الصلاة في الباحات الخارجية للمساجد ولكن وسط إزدحام ملحوظ وتقارب الصفوف.

 

وسجل عدم اتباع القسم الأكبر من المواطنين للقواعد الصحية والإجراءات الطوعية وكانوا يتنقلون دون وضع كمامات او قفازات غير آبهين بما قد يتسببه ذلك من إلحاق الضرر بأنفسهم وبالآخرين.

 

واعرب عدد من ابناء المدينة عن إستيائهم من تنفيذ تظاهرة طافت شوارع المدينة خلافا لإجراءات عدم التجمع وإلتزام اماكن السكن.

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