عازار: لتجهيز المستشفيات الخاصة في كسروان الفتوح وجبيل

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صدر عن المكتب الاعلامي للنائب روجيه عازار، البيان التالي:

“يدعو النائب روجيه عازار مرة جديدة أبناء كسروان – الفتوح وجبيل الى البقاء في منازلهم والالتزام بكل الاجراءات الوقائية اللازمة، مبديا تخوفه من تفاقم أزمة كورونا وانتشار هذا الفيروس بشكل أكبر وأوسع.

وعليه أجرى عازار اتصالاته بإدارات المستشفيات الخاصة في المنطقة، طالبا إليها تجهيزها لتصبح قادرة على استقبال المصابين بكورونا بسبب محدودية قدرة المستشفيات الحكومية على تحمل هذا العبء وحدها في المرحلة المقبلة، مع الاشارة الى اننا نتابع تجهيز مستشفى البوار الحكومي يوما بيوم مع رئيس مجلس إدارته للتأكد من سريان العمل ليصبح قادرا على استقبال حالات الاصابة بكورونا قريبا.

وأبدى عازار استعداده لمساعدة المستشفيات بكل الامكانات الممكنة في عملية التجهيز لمواجهة كورونا. كما اكد انه والتيار الوطني الحر جهزوا عدة فنادق ومواقع لاستخدامها للحجر الصحي في كسروان – الفتوح وجبيل وغيرها من المناطق اذا دعت الحاجة، متمنيا أن يبقى انتشار الفيروس في لبنان محدودا”.