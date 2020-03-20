نقل مواطن لم يلتزم الحجر المنزلي الى مستشفى رفيق الحريري

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أعلنت بلدية كفررمان في بيان اليوم انه "بعد اتصالات كثيفه قام بها رئيس البلدية هيثم ابو زيد ومحافظ النبطية القاضي محمود المولى بشأن المواطن ع.ن.د من بلدة كفررمان الذي لم يلتزم الحجر المنزلي، حضرت مجموعة من القوى الامنية ورئيس مصلحة الصحة في النبطية الدكتور علي عجرم ورئيس البلدية والشرطة الى منزل المدعو، وتم نقله الى مستشفى رفيق الحريري الحكومي بواسطة اسعاف الهيئة الصحية الاسلامية".

وشكرت البلدية كل من "ساهم في حل هذه الازمة"، ودعت الاهالي الى "التزام منازلهم"، واضعة "كل امكاناتها وجهوزياتها في خدمتهم".