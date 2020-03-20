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الرئيس عون في اليوم العالمي للفرانكوفونية: من خلال احترام القيم ستتمكن البشرية من التغلب على الوباء الذي يعرضها للمخاطر

20
MARCH
2020
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لمناسبة اليوم العالمي للفرانكوفونية، الذي يصادف في20 آذار من كل عام وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الكلمة الاتية:
" وسط مخاض الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان والعالم بأسره، اغتنم مناسبة اليوم العالمي للفرانكوفونية لأتوجه الى عشاق اللغة الفرنسية في لبنان والدول الاعضاء للمنظمة الدولية للفرانكوفونية برسالة امل مستمدة من القيم الانسانية التي تقودها اللغة الفرنسية الا وهي: التضامن، واولوية الحس الانساني والتعاضد، الى  التنوع الثقافي والديمقراطية وحقوق الانسان.
اني لواثق انه من خلال احترام هذه القيم ستتمكن البشرية من الاغتناء بفرص قوية للتغلب على الوباء الحالي الذي يهزها بقوة ويعرضها للمخاطر. وكلي امل بان الايام الافضل لن تتخلف عن الوصول الينا ، فنحيي معاً كعائلة فرانكوفونية على امتداد مختلف القارات، الاحتفال باليوم العالمي الخمسين للفرانكوفونية قبل قمة تونس المقبلة في كانون الاول وبعدها".
تجدر الاشارة الى ان الرئيس عون انتخب خلال قمة الدول الفرانكوفونية التي عقدت في يريفان في تشرين الاول 2018، نائبا لرئيس القمة الفرانكوفونية.
 
Message de Son Excellence Monsieur Le Président de la République, le Général Michel Aoun, à l’occasion de la Journée Internationale de la Francophonie le 20 mars 
 
Dans ces épreuves difficiles que vivent le Liban et le monde entier, je saisis l’occasion de la Journée Internationale de la Francophonie pour adresser aux francophones du Liban et de tous les pays membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie un message d’espoir inspiré par les valeurs humaines véhiculées par la langue française : la solidarité, la diversité culturelle, la démocratie, les droits de l’homme et le droit à l’éducation. Grâce au respect de ces valeurs, l’humanité aura de fortes chances pour vaincre l’actuel fléau qui la secoue et la met en danger. J’espère que les jours meilleurs ne tarderont pas à venir et que nous pourrons avec les francophones de tous les pays membres célébrer le cinquantième anniversaire de la Francophonie avant et pendant le Sommet de Tunis en décembre prochain
 
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