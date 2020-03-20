ابتزها وطلب إقامة علاقة حميمة معها...!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

وردَ الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية شكوى مقدمة من مواطنة ضد أحد الأشخاص بجرم الإبتزاز والتشهير والتهديد بنشر صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في حال لم تلاقيه لإقامة علاقة حميمة معه.

باستماع إفادة المدعية صرّحت بأن المدعى عليه قد تواصل معها عبر تطبيق "واتساب" وأخبرها بأنه يملك صوراً خاصة بها مهدّداً بنشر هذه الصور، مع العلم أنها أكّدت على أنها لم ترسل صوراً لأي شخص كان، وإن ما يدّعيه عار عن الصحة، وهو فقط للضغط عليها.

من خلال الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكنوا من توقيف المشتبه به.

بالتحقيق معه، اعترف بأنه تواصل مع المدعية وهدّدها وابتزّها، مؤكّداً أنه لا يملك أي صور خاصة بها، وإنما كان يوهمها بذلك بهدف الضغط عليها، للقبول بإقامة علاقة حميمة معه.

أودع الموقوف القضاء المختص، بناء على إشارته.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم الخضوع لأي ابتزاز، في أي ظرف من الظروف، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات.