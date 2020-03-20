طقس نهاية الأسبوع .. ومتى ينحسر المنخفض الجوي؟!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة ومتفرقة أحيانا مع بعض الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق حتى فترة بعد الظهر حيث تنحسر تدريجيا ويتحسن الطقس كما يبقى التحذير من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1200 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا والذي يؤدي الى طقس بارد وماطر حتى بعد ظهر غد السبت حيث ينحسر تدريجيا. درجات الحرارة هي دون معدلاتها الموسمية لنفس الفترة الزمنية خاصة على الساحل (ما بين 13 و22).

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا تشتد خاصة شمال البلاد اعتبارا من الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1200 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية والشمالية، ونحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1300 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

السبت: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة ومتفرقة أحيانا مع بعض الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق حتى فترة بعد الظهر حيث تنحسر تدريجيا ويتحسن الطقس كما يبقى التحذير من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1200 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل مع تكون ضباب على المرتفعات، كما يبقى التحذير من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1400 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل.

-الحرارة على الساحل من 6 الى 18 درجة، فوق الجبال من صفر الى 10 درجات، في الداخل من 2 الى 11 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب والمتساقطات.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و90%

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:05,41 ساعة غروب الشمس:17,50