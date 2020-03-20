اللجنة المركزية للإعلام في التيار ردا على سماحة الشيخ ماهر حمّود: إنّ الافتراء جريمة عظيمةٌ وخطيئةٌ منكرة

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صدر عن اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي:

لقد طالعنا سماحة الشيخ ماهر حمّود بجملة من الآراء والنصائح والاقتراحات.

له نقول: إنّ الافتراء جريمة عظيمةٌ وخطيئةٌ منكرة "إذ تلقّوْنه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علْمٌ وتحسبونه هيّنا" وهو عند اللّه عظيمٌ" (سورة النّور).

إنّ الكلام من غير علمٍ عن الآخرين ظلمٌ كبيرٌ، وإساءة الظنّ أمرٌ لا يجوز لا بل محرّم في كلّ الشّرائع. وقد قال تعالى"يا أيّها الّذين آمنوا، اجتنبوا الظنّ، إنّ بعض الظنّ إثمٌ".

والكلام عن الآخرين، دون بيّنة لهو أمرٌ يؤدّي إلى الوقوع بالمعصية والتي هي اتّهام الناس بالباطل.

ونختم بقول عزّ وجلّ في كتابه الكريم "ومنْ يَكسب خطيئةً وإثماً ثمّ يرمِ بريئاً" فقد احتمل بهتاناً مُبيناُ.